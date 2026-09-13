Хасковските бани искат стопанисването над 5 археологически обекта
Община Минерални бани в Хасковска област иска от държавата управлението на пет културно-исторически обекта. Решението за това гласуваха на заседание о...
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Община Минерални бани в Хасковска област иска от държавата управлението на пет културно-исторически обекта. Решението за това гласуваха на заседание о...
Митниците поемат стопанисването на Граничните пунктове от областните управи, обяви директорът на агенцията Ваньо Танов. За целта са поискани повече ср...
Един от огромните проблеми в малките общини е липсата на ангажимент на жителите им към начина, по който те се стопанисват. Това коментира в предаванет...
Кабинетът предостави за управление на Министерството на младежта и спорта пет сгради и басейн за скокове във вода, които са част от столичния плувен к...
Вече са ясни концесионерите на морските плажове „СБА" в община Каварна, „Смокините – юг", „Смокините-север", „Каваците-север", „Златна Рибка", „Созопо...
Масово хората не знаят кой им обработва земята, колко струва тя и най-важното колко могат да спечелят от нея. Средният размер на притежаваните ниви е...
Югозападното държавно предприятие организира обучения по стопанисване на горите и маркиране на насажденията, предвидени за ползване за 2016 г. Те ще с...
Пресмятане от вещи лица на наемите в курорта Банско и направените инвестиции от общината в музея „Никола Вапцаров" бави изхода на делото на наследници...
Правим подготовката за началото на летния сезон, експертите в момента са ангажирани изцяло с провеждането на процедурите за отдаване плажовете под нае...
Силистра. Десет язовира са потенциално опасни в Силистренска област, сочи проверка на експертна комисия, назначена от областния управител. Констатиран...
София. „Главният виновник за наводнението в Мизия е дъжда. За съжаление обаче язовирите, които се намират в поречието на река „Скът", не се стопанисва...
Добрич. За втора поред година общината за своя сметка ще се грижи за плажа в Каварна, алармира кметът Цонко Цонев. „Сезонът за нас вече започна. В мом...