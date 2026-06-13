Тарикат напазарува 22 фирми с 40 млн. борч

Тарифите на Стоил Милионера вървят от 2 до 7 хил. лева Кошмарът на данъчните вилнее по кръчмите, въпреки че се води тежко болен Шампион по данъчни з...