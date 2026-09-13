Пътните строители с изненада за властта, завой на протеста
Започналият вчера протест на пътностроителните фирми ще продължи втори ден
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Започналият вчера протест на пътностроителните фирми ще продължи втори ден
Строителните фирми излизат на протест, затварят възлови кръстовища
Враца. „Доволна съм от хода на строителството на обходния път на Враца". Това заяви министърът на регионалното развитие Десислава Терзиева във Враца....
София. Планираните средства за почистване на пътищата тази година са около 60 млн. Лв. Това каза в сутрешния блок на БНТ инж. Стефан Чайков, председат...
Има 170 млн. евро за малки пътища, казва Стефан Чайков
София. Нови правила в търговете за поддръжка на шосета ще гарантират повече поръчки за малките и средни фирми в строителния бранш. Това обяви председа...