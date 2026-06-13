Пеевски категоричен: Искаме нулево ДДС за хляба и 9% за ресторантьорите!
За нас е неприемливо цената на политическата нестабилност и неспособността на партиите да излъчат редовно правителство да се плаща от хората и бизнеса
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За нас е неприемливо цената на политическата нестабилност и неспособността на партиите да излъчат редовно правителство да се плаща от хората и бизнеса
Ниски или високи са налозите ни според доклад на ЕК
Всички ставки на ДДС трябва да са 20% без изключение, обяви Георги Ганев
70% от оранжериите в България тази година останаха празни
„Удовлетворена съм, че се стигна до приемлив вариант за разпределяне на средствата за тютюнопроизводителите". Това заяви министърът на земеделието и х...