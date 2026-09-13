Почна се! Службите погнаха сирийските мигранти в Австрия
Избягалите от режима в сирия, които са на австрийска територия, са много изплашени
Следете всички новини, анализи и коментари за Статут. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Избягалите от режима в сирия, които са на австрийска територия, са много изплашени
Нелегални мигранти завземат чужди апартаменти и се регистрират в тях
Иван Кондов проведе среща с посланика на Великобритания в България Роб Диксън
Въведоха временни промени в правилата за кандидатстване за статут на уседналост
Видин иска да бъде признат за стара столица на България, съобщи Крaсимир Михайлов, координатор на местното гражданско движение „ДНЕС". С този статут...
През 1992 г. един от най-известните и вече покойни мафиоти от клана Гамбино в Ню Йорк - Джон Готи, известен още като Тефлоновия Дон, е осъден на дожив...
23-годишен финансист от Кабул учи български, иска да остане с годеницата си Бежанските лагери в страната ни са заети от мигранти само на 1/3 от капац...
Орязването на социалните придобивки за чужденци ще подбие пазара на труда за англичаните И други държави може да последват Камерън, казва Ивайло Калф...
Гей иракчанин получи статут на бежанец у нас. Това съобщава бТВ и разказва историята на Адам, който избягал от "Ислямска държава" и дошъл в България....
България ще въведе процедура по издаване на статут "лице без гражданство", предвижда промяна в Закона за чужденците. Така страната ни ще започне да из...
Бежанците, които влизат на територията на страната ни, включително и на тези, които напускат страната, са подложени на внимателно проучване на самолич...
Председателят на Европейския съвет Доналд Туск заяви, че България и Унгария са със специален статут за приема на бежанци, информира БНТ. Той говори сл...
През 2014 година страните от ЕС са предоставили закрила на над 185 000 души, които са потърсили убежище, сочат данните на Евростат. Реално това е ръс...
До края на годината се очаква над 10 хиляди бежанци у нас да получат статут, обяви председателят на Държавната агенция за бежанците Никола Казаков. Т...
"Ако сте престъпник, ще бъдете депортиран", предупреди американският президент Вашингтон. Президентът на САЩ Барак Обама предостави на близо 5 милион...
Българският морски участък от газопровода може да се преквалифицира като "добивен" Българският морски участък от "Южен поток" може да се преквалифици...
Брюксел. Бе потвърдена официално препоръката на Европейската комисия на Албания да бъде поставен статут на кандидат-член за ЕС. От ЕК са отчели прогр...
Даваме статут срещу научен език и занаят
Всички мерки ще ни струват общо 370 600 лева, обясни министърът
София. С постановление на Министерския съвет щатът на Агенцията за бежанците ще бъде увеличен със 120 души. Това съобщи председателят на ведомството Н...