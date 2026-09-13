Проф. Вагалински с подробности за статуите от Хераклея Синтика
Без медиите сме заникъде, призна археологът
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Без медиите сме заникъде, призна археологът
Царят неслучайно избрал мястото за мавзолея си
Голи статуи на Доналд Тръмп, представящи кандидата за президент на Републиканската партия в не много бляскава светлина, се появиха в няколко американс...
Производството на гигантски статуи на диктатори, основно от Африка, е един от най-печелившите бизнеси на Северна Корея, пише британският в. "Дейли мей...
Съветът за сигурност на ООН се събира извънредно по искане на Ирина Бокова Джихадисти с чукове разбиха артефакти от дълбока древност в завладения от...
Членове на "Ислямска държава" безцеремонно разрушиха безценно историческо наследство и произведения на изкуството в Ирак, информира CNN. Екстремистит...
Хасково. Разбиха иранска група за прехвърляне на опиат у нас в статуи. На ГКПП Капитан Андреево митничарите откриват в камион с иранска регистрация и...
Атина. Стотици гърци излязоха по улиците около Акропола на нощно шествие със свещи, за да заявят искането си към Великобритания да върне на страната м...
Тур Хейердал доказва на дело световните миграции Проф. дин Николай Овчаров Преди няколко години бях на голямо пътуване с крюизер край бреговете на Н...
Отец Николай открил Бог след 3 месеца в подземието на Държавна сигурност