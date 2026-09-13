Трагедия в дом за стари хора! Жена загина, има ранени полицаи
В дома пребивавали 45 души, повечето от които трудно подвижни
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В дома пребивавали 45 души, повечето от които трудно подвижни
Застаряващото население, масовата емиграция и катастрофалният недостиг на медицински кадри създават пропаст
Лицензът на дома в Ягода е отнет 2018 г. и досега той работи без лиценз
Говори районият прокурор на Стара Загора
Извършва кражбите в центъра на София
През 2024 г. се очаква да затворят и последните домове за деца
Няма нарушения в социалното заведение, каза Сачева
Проверка на омбудсмана констатира изключително лоши условия на живот в социалната институция в с. Горско Косово
Със събраните средства от благотворителния концерт „Ангелски сърца“ и базара към него те са закупили живи елхички, коледни звезди и сладки
Полицаи ще обикалят с флайъри къщите по селата Масирана информационна кампания за опасността от телефонни измами започва ОД на МВР в Силистра. Акци...
Добрич. Пенсионерите, настанени в добричкия Дом за стари хора, са единствените в страната, които разговарят с деца и внуци в страната и чужбина чрез с...