Военните унищожават 3000 т стари бомби
Търсят 7 млн. лв. за утилизация, ракетите "Земя - въздух" най-много Излишните боеприпаси към края на януари месец т.г. са 3583 тона, съобщиха от Мини...
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Търсят 7 млн. лв. за утилизация, ракетите "Земя - въздух" най-много Излишните боеприпаси към края на януари месец т.г. са 3583 тона, съобщиха от Мини...