Доживотен затвор за бащата-убиец на Ани в Гърция
Случаят от 2015 година предизвика силни реакции в Гърция заради жестокостта на извършеното от бащата престъпление и разчленяването на трупа
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Случаят от 2015 година предизвика силни реакции в Гърция заради жестокостта на извършеното от бащата престъпление и разчленяването на трупа
Бащата на 4-годишната Ани Станислав Бакърджиев призна в съдебната зала в Гърция, че е нарязал невръстното си дете, но отрече обвиненията, че я е убил....
Майката на Станислав Бакърджиев, който уби по жесток начин 4-годишната Ани в Гърция, е наела адвокат от България, за да защитава сина й. Това съобщи б...
Убийството на 4-годишното момиченце в Гърция не може да бъде причислено към нито един от познатите модели на действие на психопатите. „Има 3 категории...
27-годишният Станислав Бакърджиев, който хладнокръвно наряза детето си на парчета, е съжителствал с травестит. Любовната половинка на Станислав (Сава...