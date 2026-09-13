Вавринка се включва в жребия за Sofia Open
Швейцарецът и Фернандо Вердаско със съвместна тренировка в „Арена Армеец“
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Швейцарецът и Фернандо Вердаско със съвместна тренировка в „Арена Армеец“
Григор Димитров ще си партнира с шампиона от "Ролан Гарос" Стан Вавринка на двойки в турнира на трева в Куинс, Лондон. Двамата бяха тандем и през 2014...
Станислас Вавринка шокира Новак Джокович и световния тенис, след като победи сърбина на финала на Ролан Гарос. Швейцарецът спечели Откритото първенств...
В 14,00 часа започна двубоя на Григор Димитров срещу Станислас Вавринка на осминафиналите от Мастърса в Мадрид. Нашето момче взе първия сет след 7-6 (...
Най-добрата ни ракета в мъжкия тенис Григор Димитров детронира миналогодишния шампион Станислас Вавринка в мач от третия кръг на Мастърса в Монте Карл...
Най-добрата ни ракета в мъжкия тенис Григор Димитров излиза срещу миналогодишния шампион на сингъл от Мастърса в Монте Карло Станислас Вавринка. Мач...
Добре, че е телефонът ми, иначе нямаше да си спомня кога имам рожден ден, обяви швейцарският тенис ас Стан Вавринка. Днес той навърши 30 години. "Тов...
Париж. Григор Димитров падна с една позиция в световната ранглиста след края на Откритото първенство на Франция. 23-годишният Димитров, който отпадна...
Монте Карло. Роджър Федерер надви Новак Джокович в Монте Карло в два сета със 7-5 6-2. Швейцарецът пресече победната серия на Ноле, който отнесе титли...
Един мъж с яркожълта фланелка се появява на легендарната "Род Лейвър Арена" в Мелбърн. Той търси спокойствие, когато набързо е привикан от швейцарскат...
Мелбърн. Швейцарецът Станислас Вавринка е победителят в Australian Open. Той победи с 6:3, 6:2, 3:6, 6:3 лидера в световната ранглиста Рафаел Надал....
Мелбърн. Станислас Вавринка се класира за първия си финал в турнир от Големия шлем след оспорвана битка с Томаш Бердих в полуфиналната фаза на Austr...
Мелбърн. Станислас Вавринка изхвърли Новак Джокович от Australian Open, след като го победи драматично с 2-6, 6-4, 6-2, 3-6, 9-7. Така, шампионът от...