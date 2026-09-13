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Standard & Poor's потвърди рейтинга на България и положителната перспектива
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Standard & Poor's потвърди рейтинга на България и положителната перспектива
Потвърди ‘BBB’ рейтинга на страната ни със стабилна перспектива
Перспективата пред рейтинга е положителна
Италиански съд изправи служители от агенциите за кредитен рейтинг Standard and Poor's и Fitch във вторник пред обвинения за манипулиране на пазара, св...
Киев. Standard & Poor's понижи дългосрочния кредитен рейтинг на Украйна от В- на ССС+ с негативна перспектива. Това е седем стъпки под инвестиционното...
Брюксел. Standard & Poor's понижи рейтинга на Европейския съюз заради слаба кохезионна политика и влошване на финансовия профил. Дългосрочният рейтин...
Париж. Standard & Poor's понижи с една степен кредитния рейтинг на Франция от AA+ на АА със стабилна перспектива. Според международната агенция настоя...
Агенцията ще конкурира Moody's, Standard & Poor's и Fitch
Ню Йорк. Рейтинговата агенция Standard & Poor's повиши перспективата по кредитния рейтинг на САЩ от „негативна" на „стабилна". Шансовете за понижаване...