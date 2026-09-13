Всичко за Стамен Янев

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Предлагат роден план "Юнкер"

Предлагат роден план "Юнкер"

Български вариант на плана "Юнкер" може да предложи изпълнителният директор на Българска агенция за инвестиции Стамен Янев. "Искаме да подготвим по-ад...

17 февруари | 6:20
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