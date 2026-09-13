Примката се затяга! Стамен Янев на съд за "златните паспорти"
Прокуратурата внесе обвинителен акт
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Прокуратурата внесе обвинителен акт
Стамен Янев гори за престъпления по служба
Днес се подписват финалните документи по сделката
Против назначаването са на Стамен Янев
Той заема мястото на новоназначения министър на икономиката Лъчезар Борисов
Той ще заеме мястото на Лъчезар Борисов
От януари 2015 година до сега бе шеф на Българската агенция за инвестиции
Клипът за България "Умно място, с умни хора" показва реални инвеститори
Насочваме инвеститори към райони с висока безработица, казва Стамен Янев
Привличаме инвестиции в райони с висока безработица
2018-а Българска агенция за инвестиции сертифицира 28 проекта, като тези проекти са на обща стойност приблизително 840 млн. лева с потенциал да разкри...
Аз изпитвам известна доза тъга. Обикалям България и голяма част от Европа. Тъжно ми е, че нашият град чувствително изостана от другите общински центро...
Чакаме от кметовете стратегически проекти за инвестиции Близо 10 000 нови работни места може да бъдат открити до 3 години, казва Стамен Янев Стамен...
19 компании са използвали възможността да бъдат освободени от данъци до 13 март тази година през Българската агенция за инвестиции при условие, че ре...
Политическата и икономическата стабилност са основни фактори за повече вложения Работим по 14 проекта за 400 млн. лева и 3000 нови работни места, каз...
Български вариант на плана "Юнкер" може да предложи изпълнителният директор на Българска агенция за инвестиции Стамен Янев. "Искаме да подготвим по-ад...
Стамен Янев е новият изпълнителен директор на Българската агенция за инвестиции, назначен със заповед на министъра на икономиката Божидар Лукарски, съ...