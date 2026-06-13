Ветерани победиха в Сан Ремо
Елтън Джон, Ерос Рамацоти и Никол Кидман бяха сред вип гостите Групата "Стадио", създадена през 1977-а, спечели от петия опит Ветераните от групата...
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Елтън Джон, Ерос Рамацоти и Никол Кидман бяха сред вип гостите Групата "Стадио", създадена през 1977-а, спечели от петия опит Ветераните от групата...
Личен гард за всяко стадо с овце и кози преди Великден. Цял месец преди християнския празник овчари в Пиринския край вече осигуряват истинско опълчени...