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Ветерани победиха в Сан Ремо

Ветерани победиха в Сан Ремо

Елтън Джон, Ерос Рамацоти и Никол Кидман бяха сред вип гостите Групата "Стадио", създадена през 1977-а, спечели от петия опит Ветераните от групата...

14 февруари | 18:40
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