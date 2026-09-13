Борисов обеща пари за срутищата и свлачищата
Министерски съвет ще отпусне средства за обезопасяването
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Министерски съвет ще отпусне средства за обезопасяването
Според геолози има опасност да се активизират нови скални маси
Живеещите в две къщи в село Дряново, община Лъки, снощи спешно са били евакуирани
Една четвърт от подпорната стена е готова
Тоновете камъни и пръст са се срутили тази нощ край село Елисейна, съобщи BulNews като се позова на информация от пътуващи в социалната мрежа.
Бедствено положение предстои да обяви община Кюстендил заради срутище при Ново село, съобщи пред БТА областният управител Виктор Янев. Срутището, кое...