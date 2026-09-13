Всичко за Срс Скандал

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Авторът да застане пред мен

Авторът да застане пред мен

Вестник "Стандарт" се свърза с г-н Румен Боев, член на ВСС, за да поиска мнението му относно изтеклата информация в медиите за скандален запис на разг...

28 юни | 20:15
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