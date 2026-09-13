Разговорите на ВСС са публикувани според закона
София. Използването на специални разузнавателни средства при публикуването на разговорите на членовете на Висшия съдебен съвет и магистрати, са разреш...
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София. Използването на специални разузнавателни средства при публикуването на разговорите на членовете на Висшия съдебен съвет и магистрати, са разреш...
Вестник "Стандарт" се свърза с г-н Румен Боев, член на ВСС, за да поиска мнението му относно изтеклата информация в медиите за скандален запис на разг...
София. Прокуратурата не е установила престъпление при разговора в Банкя, който изтече като запис в медиите в края на април. Единственото престъпление...