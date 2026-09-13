Кулинарно пътешествие с майстор Даци из потайностите на сръбската скара
Месото задължително се пече върху дървени въглища, които му придават уникален аромат
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Месото задължително се пече върху дървени въглища, които му придават уникален аромат
Лесковац. Над 5000 българи ще посетят фестивала на плескавицата в съседна Сърбия. За 25-а поредна година събитието се провежда от 24 до 31 август в Ле...
С 26% е нараснал броят на българските туристи в Сърбия спрямо миналата година, отчете Желка Пудар, съветник в Туристическата организация на Сърбия. На...
Камелия Воче, най-добрата готвачка между поп и джаз звездите, извъртя сочна сръбска и италианска скара като истинска властелинка на кулинарията. Певи...