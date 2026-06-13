Сър Греъм Уотсън: Гласувайте за Филиз Хюсменова
Мощна подкрепа от ЕВропа
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Мощна подкрепа от ЕВропа
Той е изключително работлив, силно отдаден и високо интелигентен човек, каза дългогодишният лидер на европейските либерали
Сър Греъм Уотсън, президент на Европейска партия АЛДЕ Днес честваме рождения ден на Европейския проект. За различните хора Европа означава различни н...