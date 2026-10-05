Истинският замък на спящата красавица. Кули над гората
Една от най-известните приказки крие тайна
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Една от най-известните приказки крие тайна
"Вечният конфликт между доброто и злото в образите на фея Люляк и фея Карабос. Между пролетта и зимата, на която те ми напомнят. Тези неща ме привляк...
Снимките са от репетициите за премиерния спектакъл