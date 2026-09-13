Изстреляха първия български спътник
„Балкан-1“ ще предава данни за програмата „Коперник“ на Европейския съюз
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„Балкан-1“ ще предава данни за програмата „Коперник“ на Европейския съюз
Когато навлезе в атмосферата и ще започне да изгаря
Той завърши мисията си преди 13 години
Северна Корея ще изстреля втори спътник
Продължаваме да се развиваме в глобалната космическа надпревара, заяви президентът
Aмбицията на частната компания е да стане китайски съперник на SpaceX
Става въпрос за Енцелад и условията там
Хората на плажа в Констанца ще могат да видят излитането
Титан отдавна интригува учените
Япония предвижда утре да изстреля рентгенов спътник, който би трябвало да предостави на учените различна картина на Вселената, оповести Японската аген...
Полетът на ракетата носител "Ариана 5" продължава по-малко от час и извежда два сателита в орбита
Кейп Канаверъл. Американската космическа агенция (NASA) изпрати нова мисия (Maven) до Марс. Орбиталният спътник бе изстрелян чрез ракетата Atlas V от...
Космическото тяло е с диаметър 19 км. и прави пълна обиколка около Нептун за 23 часа