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Мисия VA 216

Мисия VA 216

Полетът на ракетата носител "Ариана 5" продължава по-малко от час и извежда два сателита в орбита

26 март | 6:50
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