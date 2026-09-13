Общината насърчава с нова Наредба развитието на спорта в София
За наемане на обекти до 10 години ще бъде давана възможност и на училищни настоятелства, юридически лица на бюджетна издръжка, също на неправителств...
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За наемане на обекти до 10 години ще бъде давана възможност и на училищни настоятелства, юридически лица на бюджетна издръжка, също на неправителств...
Кърджали. 4,6 млн. лв. са инвестициите в спортни обекти в община Кърджали за 2014 година. Между тях са закрития плувен басейн, за чийто ремонт ще бъда...
Кърджали. Започва ремонтът на два важни спортни обекта в Кърджали. Вече е подписан договор с Министерството на младежта и спорта за обновяване на град...