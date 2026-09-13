Олимпийският комитет подкрепи федерациите
Спортът ще бъде най-ефективното и бързо средство за завръщане към нормалния ритъм на живот и преодоляването на последиците, обявиха от БОК
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Спортът ще бъде най-ефективното и бързо средство за завръщане към нормалния ритъм на живот и преодоляването на последиците, обявиха от БОК
София. Водещите спортни федерации заплашиха с протести пред парламента, ако в най-скоро време не се реши проблемът с прилагането на Закона за обществе...
София. Водещите федерации обявиха открито днес, че българският спорт е пред закриване. Основната причина е Законът за обществените поръчки (ЗОП) в нас...
Министърът е готов да мисли за поста и в ново правителство