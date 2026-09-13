Разпределение за 250 млади лекари
Държавата ще им плаща специализацията, ако работят три години тук
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Държавата ще им плаща специализацията, ако работят три години тук
Ако специализират тук, ще им плаща, но после са длъжни да работят три години в същата болница
Държавата ще плаща специализациите на лекарите при условие, че те останат да работят в страната след това...
За първите четири месеца на тази година 153 лекари са напуснали страната. Те ще търсят препитание с благородната си професия не у нас, а в Англия, Гер...
Местата за специализация на младите медици се увеличиха. Общо 571 позиции обявиха болниците в цялата страна към 19 март, съобщиха от министерството на...
Трябва да им плащат заплати, обявили засега само 170 места Големите университетски болници ще обучават по-малко млади лекари, отколкото досега. Причи...
Здравната система е на патерици, болници назначават 98-годишни
София. С още една година ще се удължи срокът за придобиване на специалност от общопрактикуващите лекари, съобщи зам.-министърът на здравеопазването пр...
Монтана. Търси се компромисно решение за джипитата, които се оказаха без придобита специалност. Това съобщи новият депутат от Монтана д-р Илиян Тимчев...
София. Таблица със средните европейски възнаграждения на лекарите показва, че България е на дъното с 296 евро месечно заплащане. Това обяви бившият де...
София. Младите лекари да могат да учат, докато работят в общинските болници. Тази промяна обмислят в здравното министерство. Идеята е да започнат рабо...
Млади доктори вземат тапия за 15 месеца срещу надник от две минимални заплати