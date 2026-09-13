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Кметове наемат млади лекари

Кметове наемат млади лекари

София. Младите лекари да могат да учат, докато работят в общинските болници. Тази промяна обмислят в здравното министерство. Идеята е да започнат рабо...

12 юли | 22:15
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