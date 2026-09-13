25 ваксинирани спечелиха от томболата
Важно условие за получаването на наградата е печелившият да отговори най-късно до 2 дни с потвърждение на имейл
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Важно условие за получаването на наградата е печелившият да отговори най-късно до 2 дни с потвърждение на имейл
Бизнесмените, които спечелиха от пандемията, са от здравния сектор
Genesis и Santa Fe/Santa Fe Sport на Hyundai Motor спечелиха наградата „Най-добра покупка" от Consumer Guide Automotive в съответните им сегменти. Gen...
Две сестри от Русе взеха големите награди от конкурса за забавна песен за ученици „Речни ноти", който приключи в Тутракан. 14 годишната Пресияна Дими...