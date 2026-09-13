Мая Манолова разпери пет пръста, каза какво ще прави след изборите
Хората в тази кампания ще вземат решение да гласуват полезно за себе си
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Хората в тази кампания ще вземат решение да гласуват полезно за себе си
Управляващият директор на МВФ одобри спасителния план на Байдън
10 процента от БВП на страните членки да влязат в спасителния фонд, настоява френският президент
Германският парламент гласува и одобри новата спасителна програма за Гърция с голямо мнозинство. В подкрепа на програмата на стойност 86 млрд. евро гл...
Две важни стъпки към спасяването на Гърция бяха направени в петък. Германският Бундестаг с голямо мнозинство даде мандат на правителството да започне...
Спасителен план за Гърция още няма. Това заяви премиерът Бойко Борисов пред журналисти в Малко Търново по повод кризата в Гърция. „Днес се събират ев...
Нека не се заблуждаваме: по всичко личи, че само след няколко дни Европейският валутен съюз ще има един член по-малко. Вярно, това е страна с маргинал...
Правителството шокира гърците и Европа с идеята си за референдум Гърците масово теглят пари, пазаруват и зареждат гориво у нас. Паника обзе комшиите,...
За година унищожаваме 79 млн. броя изхабени банкноти, печатането на нови не вдига инфлацията Направила ли е БНБ всичко възможно, за да предотврати кр...
Банкерите осмиват и най-големия финансов донор на ЕС - Германия
Вашингтон. Специалисти от Международния валутен фонд (МВФ) признаха, че не са успели да осъзнаят какви щети могат да нанесат мерките за икономии на...