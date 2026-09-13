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Спас Генов с нов съперник

Спас Генов с нов съперник

Европейският вицешампион по бокс от Пловдив 2006 Спас Генов научи едва днес съперника си за втората гала вечер на профибокса от сериите на APB. Събит...

20 ноември | 17:14
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