Прецедент оставя Генов извън Рио
"Техническо равенство" шашна световния бокс Световният бокс изпадна в шаш и паника след мача между Спас Генов и французина Матийо Бодерлик. Двубоят в...
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"Техническо равенство" шашна световния бокс Световният бокс изпадна в шаш и паника след мача между Спас Генов и французина Матийо Бодерлик. Двубоят в...
Първият български претендент за олимпийска квота за Рио от APB сериите Спас Генов, обяви, че мисли само как правилно да проведе боя си срещу Матийо Бо...
Треньорът Борислав Бояджиев дава напътствия на Александър Александров, който по-късно го зарадва с победа за рождения му ден
Иранският боксьор Ехсан Рузбахани спечели първата световна титла на АИБА Про боксинг сериите в кат. до 81 кг. Във финала в зала „Универсиада" той поб...
Боксьорът Спас Генов гони спечелване на олимпийска квота Победа над Джоузеф Уард ще гони Спас Генов в петък в четвъртата галавечер на профибокса към...
Спас Генов постигна втора победа в кат. до 81 кг на AIBA Pro Boxing сериите. Пред над 1000 зрители в столичната зала "Универсиада" българинът спечели...
Спас Генов иска да посвети победа в третата Нощ на професионалния бокс в София на своя син. Той ще се качи на ринга срещу узбека Ойбек Мамазулунов в к...
Спас Генов получи подкрепата на Кубрат и Тервел Пулеви при дебюта си в новите профисерии на Международната боксова асоциация. Нашето момче постигна уб...
Европейският вицешампион по бокс от Пловдив 2006 Спас Генов научи едва днес съперника си за втората гала вечер на профибокса от сериите на APB. Събит...