Тежка присъда за член на "Спартак"
Признат за виновен за контрабанда на наркотици
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Признат за виновен за контрабанда на наркотици
Често му се налага да играе мутра Райчо Василев с роля в „Механикът: Възкресението". Така българинът нашумя у нас покрай премиерата на филма с Джейсъ...
„Спартак" (Варна) е новият Регионален шампион на Kamenitza Фен Купа 2015 за областите Варна и Добрич. Спечелвайки титлата, момчетата си заслужиха мяст...