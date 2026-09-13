Българка ще играе на финала на "Sozopol Santa Marina Cup"
Изабелла Шиникова и Виктория Томова се класираха за полуфиналите на международния турнир по тенис за жени "Sozopol Santa Marina Cup" с награден фонд 1...
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Изабелла Шиникова и Виктория Томова се класираха за полуфиналите на международния турнир по тенис за жени "Sozopol Santa Marina Cup" с награден фонд 1...
Четири български тенисистки ще играят утре в последния кръг от квалификациите на първия международен турнир за жени във ваканционно селище "Санта Мари...
Ваканционно селище „Санта Марина" ще е домакин на първите за Созопол международни турнири по тенис за жени, валидни за световната ранглиста, съобщиха...