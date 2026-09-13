BILLA и SOS Детски селища България със съвместна дарителска акция
За 5 години компанията е отделила близо 67 000 лв. в подкрепа на каузите на организацията
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За 5 години компанията е отделила близо 67 000 лв. в подкрепа на каузите на организацията
Компанията получи приза на специално събитие по връчване на годишните награди на SOS Детски селища България
BILLA България стартира кампания в подкрепа на децата от SOS Детски селища. Веригата вече дари 10 000 лв. на сдружението, като есента предстои допълни...
Красимир Балъков свърза в едно 20-годишнината от съвместната си работа с SOS Детски селища България и своята 50-годишнина. Бившият герой от световното...
Габрово. "Когато българите имат кауза и когато застават зад нея, резултатите са исторически", каза президентът Росен Плевнелиев по повод предстоящите...
София. В периода от 11 до 26 август в градинката на „Кристал" ще бъде показана фотоизложбата „Да оставим SOS следа и да продължим". Изложбата се посве...