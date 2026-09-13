Партиите обещаха: Туризмът с министерство
Туризмът ще има свое министерство. Първият по рода си консенсус между бранш, учени, кметове и политици бе постигнат вчера на SOS дебата за туризма, ор...
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Туризмът ще има свое министерство. Първият по рода си консенсус между бранш, учени, кметове и политици бе постигнат вчера на SOS дебата за туризма, ор...
Над 250 души - от туристическия бранш, учени от БАН, кметове, представители на политическите партии, участваха в третия SOS дебат, организиран от "Ста...
SOS дебатът на "Стандарт" и БАН "България в образованието", който се проведе в петък, доказа, че и политиците могат да намират допирни точки. Поради о...
Пътища до атракциите и специализирана реклама иска браншът Как туризмът да се превърне в стратегическа индустрия за България? В състояние ли са бранш...