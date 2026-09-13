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Световно сопрано пее в София

Световно сопрано пее в София

Цветелина Василева дебютира като Турандот в Софийската опера навръх Свети Валентин. Световното сопрано се завръща за 14 февруари, за да влезе в спекта...

09 януари | 21:15
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