Музиката ни разделя... Соня Йончева с изповед, която разтърси България
Световното сопрано проговори за болката на майчинството, цената на славата и битката децата да не изгубят себе си
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Световното сопрано проговори за болката на майчинството, цената на славата и битката децата да не изгубят себе си
Илина Михайлова избрана от Карерас да пее с него на прощалния му концерт в „Арена Армеец“
Оперна дива, номинирана за "Грами", открива третото издание на фестивала "Радар" във Варна на 10 август в храма на белкантото. Сопраното Клерън МакФад...
"Това е крайъгълен камък в кариерата на всички сопрани", казва българката Прочутото ни сопрано Соня Йончева, наречена от модната библия "Вог" най-ярк...
Дарение от близо 10 хил. лв. направи българското сопрано Красимира Стоянова за купуване на нови музикални инструменти на Националното училище по изк...
Цветелина Василева дебютира като Турандот в Софийската опера навръх Свети Валентин. Световното сопрано се завръща за 14 февруари, за да влезе в спекта...
"Обичам този човек, той ме вдъхновява", казва световното ни сопрано за Азедин Алая Aзедин Алая, дизайнерът, който се грижи за гардероба на Тина Търнъ...
"Ню Йорк таймс" и "Гардиън" посвещават статии на българката със световна славаПет седмици след като роди сина си, сопраното пя в "Бохеми", "Отело" и Т...
Кейтлин Луск, любимото сопрано на Хауърд Шор и Енио Мориконе, ще стане част от филмовото зрелище Lord of the rings in concert на 5 декември в "Арена А...
Световната търсачка Google посвещава днес заглавната си страница на 90-годишнината от рождението на Мария Калас - легендарното сопрано и най-харизмати...
София. Светла Василева - любимото сопрано на Андреа Бочели и Пласидо Доминго, ще блесне в концертите от предстоящото турне на Васко Василев у нас през...