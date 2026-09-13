Сони и Дисни стиснаха ръце – ще има трети „Спайдър-Мен“
Лентата идва на 16 юли 2021
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Лентата идва на 16 юли 2021
Фирмата Sony обяви нова серия телевизори BRAVIA® MASTER на конференцията си на голямото технологично изложение CES в Лас Вегас...
Японската фирма "Сони" е разработила контактни лещи, способни да записват видео, с които кандидатства за патент, съобщава в. "Дейли мейл", цитирани то...
Пхенян плаши САЩ с удари, Обама се закани да ги върне в черния списък на тероризмаИзпращат заразената машина на ФБР в САЩ, няма санкции за собственика...
Рок група от трима седмокласници е новата сензация отвъд океана. Хлапетата от "Unlocking the Truth" подписаха договор със "Сони" за 60 000 долара. Де...
Ню Йорк. Любителите на историята на Питър Паркър и неговото превъплъщение в Човека-Паяк, ще получат коледния си подарък от Marvel предварително, тъй к...