Как да тествате качеството на водата от кладенец или сондаж? 4 начина
Жълтеникав оттенък, утайка, странна миризма или силен накип са повод да потърсите лаборатория
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Жълтеникав оттенък, утайка, странна миризма или силен накип са повод да потърсите лаборатория
Два проучвателни сондажа ще бъдат осъществени в блок „Хан Аспарух“
Работата по сондажа е приключила вчера
Турция увеличи морското си търсене на ресурси с няколко сондажни кораба
Турция удължава работата на сондажния си кораб „Явуз” в кипърската изключителна икономическа зона
Сондажите за нефт и газ в българската част на Черно море започват през февруари, съобщи във Варна премиерът Бойко Борисов по време на посещението си...
Ловеч. Неизвестни крадци разпечатаха неработещия газов сондаж "И-Е-2 Деветаки", с което предизвикаха замърсяване в околността на селото и атмосферния...