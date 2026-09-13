Софиянски отсече. Кой да стане служебен премиер
Една личност с много голям авторитет
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Една личност с много голям авторитет
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Бившият коментира ситуацията при "сините"
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Бившият кмет на София с тежко изказване
Какво каза бившият кмет и служебен премиер
Какво каза бившият столичен кмет и премиер
Какво има предвид бившият кмет на София
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