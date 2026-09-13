„Песента на танца" закрива „София диша"
София. „Песента на танца" e последната инициатива от програмата на „София диша" 2013, която ще се проведе днес на бул "Витоша", съобщиха организаторит...
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София. „Песента на танца" e последната инициатива от програмата на „София диша" 2013, която ще се проведе днес на бул "Витоша", съобщиха организаторит...
София.„София диша" ще провокира софиянци и гости на столицата с „Ветрове от цветове". Така се казва третото събитие от мултижанровия фестивал, което с...
София. Визуалните изкуства ще преобразят улица „Пиротска" тази неделя между 16 и 22 часа по време на третото събитие от мултижанровия фестивал „София...
На „София диша – Словото зове" ще бъде представена интерактивна литературна форма, известна като книга-игра
София. Четвъртия поред фестивал "София диша" започва от днес. Организаторите на събитието са се погрижили да преобразят столицата. За целта поетапно щ...
София. Само няколко дни остават до началото на четвъртия пореден Фестивал „СОФИЯ ДИША 2013", организиран с подкрепата на Столична община и ПроКредит Б...
Екология, литература, визуални изкуства, музика и танци ще съживят столицата ни през месец август
София. Ежегодишният фестивал „София диша 2013" ще бъде представен утре, на 1 август, на пресконференция от 11:00 часа, в библиотеката на Американски Ц...