Всичко за София Борисова

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БГ стил в Чикаго

БГ стил в Чикаго

София Борисова, която преди няколко дни получи комплименти за най-новите си творения от самия корифей в стила Филип Плейн, е предизвикала еуфория в Чи...

28 октомври | 21:10
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Мис "Дантела" (СНИМКИ)

Мис "Дантела" (СНИМКИ)

София. Няма по-голямо изкушение от дантелата. Най-еротичната тъкан на света може да превърне и най-обикновената ева в бляскава прелъстителка. Това ста...

22 февруари | 10:25
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