Посланик долетя от Париж за ревю
Ангел Чолаков аплодира новата колекция на София Борисова
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Ангел Чолаков аплодира новата колекция на София Борисова
Те дефилираха във феерични и екстравагантни тоалети за "Жена на десетилетието"
Йорданка Фандъкова и Светлана Тилкова-Алена блеснаха в цвета на духовното
Мила Христова изгря в Холивуд с рокля на топ дизайнерката
Столичният кмет блесна в перфектен тоалет на София Борисова
Йорданка Фандъкова ще изгрее в тоалет на София Борисова на Виенския бал, Румяна Маринова е лице на колекцията й за 2020
Панталонът е за клубно парти, дългият тоалет за лъскав ресторант, коментира София Борисова
София Борисова е готова с тоалетите за родния отбор на Детската Евровизия. Моделите, с които известната дизайнерка ще облече Крисия и Габриела Йордано...
София Борисова, която преди няколко дни получи комплименти за най-новите си творения от самия корифей в стила Филип Плейн, е предизвикала еуфория в Чи...
София. Няма по-голямо изкушение от дантелата. Най-еротичната тъкан на света може да превърне и най-обикновената ева в бляскава прелъстителка. Това ста...
Къци Капанов получи "Златна игла" за цялостен принос към развитието на родната мода. Пластиката на Анжело Красини беше връчена на известния стилист от...