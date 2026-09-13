Нови центрове за възрастни и хора с увреждания правят в София
В София стартира проект за изграждане на девет нови социални центъра за подкрепа и грижа за възрастни и хора с увреждания...
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В София стартира проект за изграждане на девет нови социални центъра за подкрепа и грижа за възрастни и хора с увреждания...
Кметът на Враца Калин Каменов подписа договор на стойност 2 234 996 лева
Правителството на Бойко Борисов полага максимални усилия да подобри условията, в които работят хората в социалните центрове и потребителите на тези це...
Благоевград. 41 благоевградчани започват работа в трите новоизградени центъра за настаняване от семеен тип и едното защитено жилище в община Благоевгр...