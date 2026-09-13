НС обсъжда искания снемане на имунитета на Сидеров
Две нови искания за снемане имунитета на депутата Волен Сидеров ще бъдат обсъдени от народните представители днес. Те са внесени от главния прокурор С...
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Две нови искания за снемане имунитета на депутата Волен Сидеров ще бъдат обсъдени от народните представители днес. Те са внесени от главния прокурор С...
Районна прокуратура-Хасково провежда досъдебно производство за организиране купуването на гласове. Разследването е за това, че през месец септември и...
Девет политически партии приеха декларация, с която обявиха, че снемат политическото доверие от кмета на община Петрич Вельо Илиев. Под нея са се подп...
Монтана. Губернаторът на Монтана Анатолий Младенов попадна в списъка на 13-те, от които БСП сне доверието си заради подкрепа на инициативата на Георги...
София. Националният съвет на БСП реши да снеме политическото си доверие от Георги Първанов, Румен Петков и останалите привърженици на АБВ. 125 социали...
София. Главният прокурор Сотир Цацаров поиска имунитета на Цветан Цветанов за трети път. Този път искането е за стартиране на наказателно преследване...