Разстреляха със снайпер бащата на пилот от Ф1 /ФОТО/
Наричали Александър Петров "стопанина на Виборгската област"
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Наричали Александър Петров "стопанина на Виборгската област"
Трябвало е със снайпер да бъде ликвидиран депутатът от ДПС
Симферопол. Двама души са станали жертва на снайперистки обстрел, а други двама са ранени и хоспитализирани в Симферопол във вторник, информира РИА Но...
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