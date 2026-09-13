Драма в “Черешката”. Смут между двама участници
Не срещат дори погледите си
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Не срещат дори погледите си
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София. Неяснота и смут кой е шефът на Националната електрическа компания (НЕК) беляза второто заседание на 42-ото народно събрание, на което БСП пожел...