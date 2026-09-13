Министърът на екологията с последни новини за водата в Черно море
5000 сигнала внесени за незаконни сметища
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5000 сигнала внесени за незаконни сметища
Служебният министър поискал помощ от вътрешния да извади на светло корупционните схеми
10 дни крият от нас, че отново е спукана тръбата с отпадни води във варненското езеро, обяви министърът на околната среда и водите
Нов проблем се появи в редица райони на страната
Емил Димитров направи първа копка на рекултивацията на старото сметище на Бобов дол
Става дума за премахването на незаконни сметища
1, 5 тона животински кости и над 150 чувала битови и промишлени отпадъци събраха служителите на Областна администрация Кърджали, Държавно ловно стопан...
По разпореждане на кмета на община Благоевград Атанас Камбитов служители на общинска фирма „Биострой" продължават почистването на нерегламентираните...
Глобяват кметове за сметища в речните корита Започват проверки на речните корита за нерегламентирани сметища. След 15 март експерти от Регионалните и...
Сметищата на Сливен и Стралджа отидоха в историята. В местността "Драките" под Сините камъни се състоя официалната церемония за въвеждане в експлоатац...
Община Благоевград е в поредната се акция срещу нерегламентираните сметища. Със заповед на кмета Атанас Камбитов всяка година периодично се извършва п...
Велико Търново. 800 000 лв. ще бъдат инвестирани в ликвидиране на депата за битови отпадъци на Дебелец и Килифарево, след като Велико Търново спечели...
Стара Загора. Ако България бъде осъдена заради неизградени депа за битови отпадъци, само първоначалната санкция е 500 млн. евро, а след това се налага...
Бургас. "В Бургаско нямаме проблем с незаконни сметища, а с такива, които са остарели и вече не отговарят на изискванията". Това каза директорът на РИ...