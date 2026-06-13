Мартин Янев (Смарт Брокерс): Нужен е закон за брокерите на недвижими имоти
С няколко думи за Мартин Янев – управител на Смарт Брокерс Мартин Янев е завършил Немска Гимназия в град Бургас. Има магистърска степен по икономика,...
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С няколко думи за Мартин Янев – управител на Смарт Брокерс Мартин Янев е завършил Немска Гимназия в град Бургас. Има магистърска степен по икономика,...