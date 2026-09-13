Банкова служителка извърши непростимото! Ужили фирма със 142 000 лева
Осъдиха я условно
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Осъдиха я условно
Тя в прав текст каза какво ще се случи
Какви снимки пусна из мрежите Иванна
Това станало преди около 20 години
Става въпрос за фирма за бързи кредити
Три години затвор за крадливата Даниела
Между 2 000 и 16 000 лв. взимала бившата служителка на НОИ от измамените
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Мигранти наръга и уби служителка в бежански център за настаняване на непълнотелни бежанци без придружители в западната част на Швеция, предават информ...
София. Служителка на ДАТО е обвиняема заради нерегламентиран достъп до информация, свързана с прилагането на СРС. Това съобщиха представители на ръков...
Плевен. Служителка в местния клон на разплащателната агенция към Държавен фонд „Земеделие" беше арестувана за вземане на подкуп. 35-годишната Зинка Ди...