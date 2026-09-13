Гарелов описа в книга какво е ял на пикник в Кувейт
През живота си е срещал много хора и всички те са се превърнали в близки негови приятели
Следете всички новини, анализи и коментари за Случки. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
През живота си е срещал много хора и всички те са се превърнали в близки негови приятели
Американската разузнавателно-аналитична агенция "Стратфор" публикува глобалните си прогнози за десетилетието до 2025 година. Представяме ви някои от...
Какво се случи на 17 ноември, 1993 година? Победихме Франция 2:1 с голове на Емил Костадинов, това е ясно. Но животът в държавата ни не спира, както...