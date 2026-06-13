Пловдив и приятели честват Слона
Аксиния Джурова и компания честват 80 години от рождението на Слона в Стария град на Пловдив
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Аксиния Джурова и компания честват 80 години от рождението на Слона в Стария град на Пловдив
Мъж, с прякор Слона, е задържан във връзка с убийството на 23-годишната Вероника Здравкова, съобщи Нова ТВ. Информацията не е потвърдена. Смята се,...