Уврежда ли солената вода зрението? Най-опасното е ...
Не търкайте очите си, ако са раздразнени след плуване
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Не търкайте очите си, ако са раздразнени след плуване
Цветът и материалът на лещите са от особено значение
Големи изненади и при слънчевите, и при диоптричните
Слънчевите очила винаги са били сред най-търсените и модерни аксесоари. За някои хора те са като запазена марка и са част от имиджа им. За да изглежда...
Кен Хенсли и Мархолев забиват в Созопол Бургас. Хиляди купонджии ще посрещнат първите лъчи на юлското слънце на южния плаж в Слънчев бряг с щуро парт...