Адската жега утре! Какво представляват слънчевият и топлинният удар
Симптоми и съвети за първа помощ
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Симптоми и съвети за първа помощ
Очакваните високи температурни рекорди за месеците юли и август, през така наречените горещници, често водят до опасни последици за хората и поставят...
Пловдив. 24-годишна пловдивчанка, която е била бременна в първите седмици, бе покосена от слънчев удар в басейна на плаж "Нептун". Ангелина отишла сам...