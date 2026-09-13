Всичко за Слънчев Удар

Следете всички новини, анализи и коментари за Слънчев Удар. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Общество Любопитно Моят град
Слънчев удар уби бременна

Слънчев удар уби бременна

Пловдив. 24-годишна пловдивчанка, която е била бременна в първите седмици, бе покосена от слънчев удар в басейна на плаж "Нептун". Ангелина отишла сам...

11 август | 22:00
0 коментара
7909