Едно от най-дългоочакваните музикални събития в България предстои след броени часове - Hills of Rock - Пловдив
SLIPKNOT идва за своето първо гостуване в страната
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SLIPKNOT идва за своето първо гостуване в страната
Бившият барабанист и оригинален член на групата Джоуи Джордисън почина на 46
Култовите метъли ще оглавят Hills of Rock 2020
Задава се сватба за Джейн Уайбърг и приятелката му
Китаристът на американската ню метъл банда Slipknot Мик Томпсън е бил приет в болница със сериозни наранявания след бой с ножове в брат си. Инцидентът...