Стойчо Стоев: Остава ни един сериозен мач
Наставникът на "Левски" Стойчо Стоев изрази мнението си след загубата с 0:1 от "Славия", като каза, че този мач не е имал същия заряд като този с "Луд...
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Наставникът на "Левски" Стойчо Стоев изрази мнението си след загубата с 0:1 от "Славия", като каза, че този мач не е имал същия заряд като този с "Луд...