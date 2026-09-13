Първи думи на новия кмет на Пловдив
Славчо Атанасов влиза в екипа на Костадин Димитров
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Славчо Атанасов влиза в екипа на Костадин Димитров
Уморен съм, песимист съм, чакат ни спирала от избори
Здравко Димитров с 57% срещу Славчо Атанасов с 37%
Кой модел ще победи зависи от това дали хората ще излязат да гласуват, каза кандидатът за кмет на Пловдив
Атанасов има подкрепата единствено на твърдите си поддръжници и симпатизанти на БСП
Усмивки от мандата на Атанасов
Той познава терена, за който и върху който воюва, казва големият писател за кандидата на патриотичната коалиция за кмет на Пловдив
Аз съм кандидат на патриотичната коалиция и се гордея с това, но имам силен мажоритарен вот, казва Славчо Атанасов, кандидат за кмет на Пловдив, издиг...
БСП уцели ваксата под тепетата с кандидатурата на Николай Радев и само лъжливият образ на Славчо Атанасов като кмет на народа я дели от балотажа
Независимо, че е роден в Карлово, той заяви, че обожава Пловдив
Славчо Атанасов бе в коалиция и с БСП, и с Ковачки, и с Бареков
Славчо Атанасов има 4000 тома вкъщи, спасява с гладна стачка Операта под тепетата И в Чикаго българчета учат по Патриотичния буквар, създаден по идея...
Улучиха с назначението, той гори в работата, каза акад. Антон Дончев Новият председател на парламентарната комисия по култура ще е най-вероятно Славч...
Изборите в Пловдив са законни, реши административният съд в града, съобщи бТВ. Искането за касиране на изборните резултати, което бе внесено от канди...
Иван Тотев от ГЕРБ води с 50,99% на балотажа в Пловдив. Това съобщи председателят на ОИК Пловдив Деница Чилингирова, цитирана от "Марица". Неговият оп...
Славчо Атанасов догони по гласове Иван Тотев в Пловдив. Това показва информация на Нова тв, според които разликата между двамата вече не е 10, а 1%. ...
Близо 10% в екзит полза не е голяма и бързо може да се стопи. Това заяви пред БНТ Славчо Атанасов от „Коалиция за Славчо Атанасов: Патриотичен фронт -...
„Подкрепям Славчо Атанасов, защото той е по-разумен и комуникативен от сегашния кмет, който управлява града по феодален начин". Това заяви в интервю з...
Тотев трябва да се пребори със задругата на Зико и владика за втори мандат Преди години Пловдив се славеше като синята крепост. Сега минава за царств...
Бившият кмет на Пловдив Славчо Атанасов и партия НИЕ правят съюз с НФСБ за европейските избори. Патриотичният фронт откри офис в София и обяви политич...