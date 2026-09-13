Изненада! Скобата отпада, но каква е уловката
За нея ще се съобщава дистанционно
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За нея ще се съобщава дистанционно
Мрежата се весели с оригиналния надпис
Не е имало никакво плащане за паркирания автомобил
Мъжът и жената спират на паркомясто, за да вземат свой близък, пътувал с автобус
Случката се развива в близост до ресторанта му на ул. "Добруджа"
Случката роди вицове
Води ли тайни разговори за кабинет?
Теодор Иванов сам премахна поставената скоба с флекс
От ЦГМ са отказали коментар по ситуацията преди да се заплати скобата
Това става с ново мобилно приложение
За да защитим правата си, трябва да заведем две дела, но само така ще дисциплинираме чиновниците
Глобите за неправилно паркиране в Бургас скачат почти двойни. Санкцията за поставена скоба се увеличава от 15 на 25 лева с ДДС, предупредиха от община...
Автомобил на Спешна помощ бе закопчан със скоба в центъра на Русе. Лекарите не са могли да изпълняват служебните си задължения повече от час, защото ч...
София. Депутатски автомобили бяха закопчани със скоби днес пред парламента, съобщи Нова ТВ. Депутатите прекъснаха заседанието на парламента и изскочих...